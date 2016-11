Great Barrier Reef in höchster Gefahr Das Great Barrier Reef in Australien gilt als ein Wunder der Natur und zieht jedes Jahr zahlreiche Touristen aus aller Welt an. Hier leben Tausende verschiedene Fischarten, Pflanzen, Säugetiere und Korallen. Doch das Paradies ist in Gefahr. Und zwar so stark wie noch nie. Wissenschaftler haben im Riff die schlimmste Korallenbleiche aller Zeiten festgestellt. Weil die Wassertemperaturen im Pazifik angestiegen sind, haben die Algen gelitten, die auf den Korallen siedeln, diesen ihre Farbe geben und für ihr Überleben notwendig sind. Die Lage ist ernst, sagt der Riff-Ökologe Terry Hughes: "Wir haben jetzt drei Mal eine Korallenbleiche im Great Barrier Reef gesehen. Das erste Mal 1998, das zweite Mal 2002 und das dritte Mal im Sommer 2016. Das letzte Mal war am Extremsten. Und das, obwohl das Wasser nur einen Grad wärmer war. Mit zwei Grad Erwärmung, was das internationale Ziel ist, wird es für das Great Barrier Reef extrem schwierig." Im nördlichen Abschnitt des Riffs sind zwei Dritteln der Korallen abgestorben. In der Mitte und im Süden ist die Lage noch besser, das könne sich aber bald ändern warnen Umweltverbände. Es gibt noch Hoffnung: Korallen, die an der Korallenbleiche leiden, können sich unter Umständen erholen. Die australische Regierung hat zudem angekündigt, rund anderthalb Milliarden Euro investieren zu wollen, um zum Beispiel die Wasserqualität zu verbessern.