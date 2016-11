Airbag für Senioren Mit dieser Erfindung aus den Niederlanden könnten schwere Hüftverletzungen bei Senioren deutlich seltener werden. In einem Gurt, der um die Hüfte getragen wird, befindet sich ein Airbag. An dem Gurt befinden sich Sensoren, die merken, wenn sein Träger ins Fallen kommt. Daraufhin öffnet sich der Airbag und der Sturz wird gebremst. Der Hüftairbag kann nach Angaben seiner Erfinder anders als die Airbags im Auto immer wieder benutzt werden. Hierfür müsse nur eine neue Gaskapsel eingesetzt werden, die den Airbag auslöst. Brüche der Hüfte nach einem Sturz sind gerade bei älteren Menschen weltweit ein großes Problem. Zum Leiden der Betroffenen kommen große Kosten für die Gesundheitssysteme. Der Hüftairbag könnte hier eine große Hilfe sein. Und das Schlimmste verhindern, wenn er getragen wird, sagt sein Erfinder Filippo von Hellenberg Hubar: "Eine der wichtigen Dinge an denen wir gearbeitet haben, war, dieses Produkt so bequem zu machen, dass die Leute es immer, wenn sie es möchten, tragen können. Das Problem mit anderen Produkten war, dass sie sperrig und unbequem waren. Deshalb haben die Leute sie nicht benutzt." Bis der Hüft-Airbag auf den Markt kommt müssen allerdings noch einige Probleme gelöst werden, sagt Heike Vallery, Professorin an der Universität Delft: "Es ist eine große Herausforderung, zu merken, wenn jemand fällt. Aber es ist eine genauso große Herausforderung zu vermeiden, dass es einen Fehlalarm gibt. Zum Beispiel, wenn sich älteren Menschen setzen oder einfach in den Stuhl fallen. Bewegungen also, die mit einem Sturz verwechselt werden könnten. Deshalb versuchen wir alles, was wir über das menschliche Verhalten wissen, mit den Informationen, die uns der Sensor liefert, zu kombinieren. Um am Ende zwischen normalen Bewegungen und einem drohenden Sturz unterscheiden zu können." In der nächsten Testphase sollen rund 100 Senioren den Hüft-Airbag tragen und dabei beobachtet werden. An zusätzlichen Funktionen wie einem Alarmsystem, wenn jemand nach einem Sturz auf dem Boden liegt, wird gearbeitet. Die möglichen Kosten für den Hüft-Airbag werden auf rund 450 Euro geschätzt.