Erdbeben der Stärke 4,4 erschüttert Mittelitalien

Einen Monat nach der starken Erdbebenserie in Mittelitalien hat ein Beben der Stärke 4,4 die Region erschüttert. Das teilte die nationale Erdbebenwarte INGV am Dienstag mit.TW_ErdbebenDer Erdstoß habe sich um 17.14 Uhr in 14 Kilometern Tiefe nur etwas mehr als zehn Kilometer von dem Ort Amatrice...