76 Tote bei Flugzeugabsturz in Kolumbien Auf der Website Flightradar 24 konnte man die Flugbahn der Unglücksmaschine in Echtzeit verfolgen. Demnach sei das letzte Signal auf einer Höhe von etwa 5000 Metern empfangen worden, rund 30 Kilometer vom Flughafen entfernt. Berichten zufolge sollen die Piloten vor dem Absturz der Maschine Probleme mit der Elektronik gemeldet haben. Bei dem Flugzugunglück im Nordwesten Kolumbiens sind nach Angaben der Behörden 76 Menschen ums Leben gekommen. Fünf Insassen sollen den Absturz überlebt haben. An Bord der Maschine war auch die Mannschaft des brasilianischen Fußball-Erstligisten Chapecoense. Die Mannschaft sollte am Mittwoch das Final-Hinspiel um die Copa Sudamericana, gegen die kolumbianische Mannschaft Atletico Nacional Medellin bestreiten. Es wäre das wichtigste Spiel in der Vereinsgeschichte des kleinen Clubs gewesen. Unter den Überlebenden des Unglücks sollen auch drei Fußballspieler sein. Ersten Erkenntnissen zufolge stürzte die Maschine in einer Bergregion kurz vor Medellin ab. Zur Unglücksursache lagen zunächst keine Angaben vor. Starker Regen erschwerte die Rettungsarbeiten. Medienberichten zufolge waren auch 21 Journalisten an Bord. Der südamerikanische Fußballverband setzte bis auf weiteres alle Spiele und sonstigen Veranstaltungen aus. Im Gedenken an die Opfer gab es Schweigeminuten bei mehreren Fußballvereinen. Darunter auch der FC Barcelona und Real Madrid. Der Absturz weckte Erinnerungen an das Flugzeugunglück von München im Jahr 1958, bei dem die Mannschaft von Manchester United auf dem Rückweg von einem Europapokal-Spiel an Bord war. 23 Menschen kamen damals um, darunter acht Spieler des englischen Traditionsvereins.