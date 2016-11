Weihnachtsbaum aus Zahnrädern und Motoren Es weihnachtet! Rund um den Globus werden gerade Weihnachtsbäume aufgestellt. So auch in der estnischen Stadt Rakvere. Wobei deren Installation eher an den Eiffel Turm aus Paris, als an eine klassische Tanne erinnert. Das kuriose Kunstwerk besteht aus Zahnrädern, Motoren und soll den Lauf der Zeit zeigen. Der Künstler, der dieses Werk erschaffen hat, versucht es wie folgt in Worte zu fassen: "Es ist im Prinzip wie ein altes Uhrwerk: es ist ein bisschen industriell, aber es symbolisiert eine Zeitbewegung und das innere eines Chronographen." Das knapp 13 Meter hohe Gebilde begeistert viele Menschen, wie auch diese Einwohnerin bestätigen kann: "Ich finde es wirklich toll. Ich glaube, es ist bereits das dritte Jahr, dass wir einen ungewohnten Weihnachtsbaum haben. Ich kann den normalen Baum ja auch Zuhause sehen. Aber das hier ist total schön und interessant." Doch so euphorisch war die Stimmung nicht immer. Denn als der Künstler seine erste Weihnachtsinstallation aus Holzbrettern im Jahre 2014 präsentierte, sammelten die Bewohner sogar Unterschriften und wollten den etwas eigenwilligen Christbaum wieder entfernen. Mittlerweile haben sich die Einwohner daran gewöhnt, dass hier nicht einfach nur eine banale Tanne im Mittelpunkt steht. Im vergangenen Jahr schmückte eine Installation aus rund 120 bunten Fenstern den Marktplatz. Und in diesem Jahr gibt es eben diese kunstvolle Zeitmaschine zu bestaunen.