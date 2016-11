Flugzeug mit brasilianischem Fußballteam in Kolumbien abgestürzt In Kolumbien ist nach Angaben der Behörden ein Flugzeug mit 81 Menschen an Bord abgestürzt, darunter eine brasilianische Fußballmannschaft. Der zivile Luftverkehrsverband teilte am Dienstag mit, dass die Rettungskräfte dabei seien, Überlebende an der Unglücksstelle im Zentrum des südamerikanischen Landes zu bergen. Bei dem Fußballteam handle es sich um den Club Chapecoense. Insgesamt seien 72 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder in dem Flugzeug gewesen. Medienberichten zufolge war die Maschine auf den Weg nach Medellin.