Drohnenvideo von Apples Campus 2 So sieht es aus. Apples neues Hauptquartier in Cupertino Kalifornien, das im kommenden Jahr bezugsfertig sein soll. Der Name lautet: Campus 2. Und er liegt nur unweit vom bisherigen Firmensitz. Auf diesen Luftaufnahmen, die kürzlich veröffentlicht wurden, kann man gut erkennen, dass die Bauarbeiten an den Gebäuden so gut wie abgeschlossen sind. Das Projekt wurde noch vom Apple-Mitbegründer Steve Jobs initiiert. Und auf praktisch allen Gebäuden wurden Photovoltaikanlagen errichtet. Apple will versuchen, den Campus 2 möglichst autark zu machen. Auf dem Gelände sollen nach Fertigstellung rund 12.000 Apple-Angestellte arbeiten können. Natürlich gibt es auch ein eigenes Fitnesscenter sowie Restaurants und ein unterirdisches Auditorium, mit etwa 1000 Plätzen.