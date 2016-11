Zahl der Krebs-Neuerkrankungen seit 1970 fast verdoppelt

Die Zahl der Krebs-Neuerkrankungen hat sich laut einem neuen Krebsbericht seit 1970 fast verdoppelt. 2013 erkrankten etwa 482.500 Menschen an Krebs, wie das Bundesgesundheitsministerium und das Robert Koch-Institut am Dienstag in Berlin mitteilten. Das sind die aktuellsten Zahlen.Begründet wird die...