Hund Leon zieht Tigerbabys mit auf Hund Leon ist hier so etwas wie der Ersatz-Papa: Peach und Pearl heißen die beiden bengalischen Tigerbabys, die vor einigen Wochen im Zoo Safaripark Stukenbrock geboren wurden. Doch der Start ins Leben war für die Mädchen schwer. Von der Tiger-Mutter ignoriert, wurden sie von der Tierpflegerin in letzter Minute gerettet und werden nun von Pflegerin Jeanette Wurms von Hand aufgezogen. Und für das Kuscheln ist nicht zuletzt Hund Leon zuständig. Natürlich müsse man ein Auge auf den Hund haben. O-Ton: "Bis jetzt scheint es den Tigern sehr gut zu gefallen weil sie immer seine Nähe suchen und er jetzt auch sage ich mal eine verantwortungsvolle Position übernimmt und sie auch so ein bisschen erzieht dahingehend, dass es vielleicht doch noch eine ganze Zeit geht, die beiden mit ihm zusammen zu lassen und da muss man eben jetzt schon anfangen und den beiden zeigen, was dürfen sie und was dürfen sie nicht. Aber er liebkost sie auch, sie dürfen über ihn drüber klettern, das dürfen sie alles machen. Nur wenn er mal zu grob ist, dann kriegt er auch eine Ohrfeige." Dass sich ein Rüde um zwei Babys kümmert, ist laut Wurms außergewöhnlich. In der Vergangenheit hätten dies nur Weibchen getan. Schätzungsweise zwei bis drei Wochen werden die Kleinen noch bei Wurms leben. Danach müssen sie schrittweise an ein Leben als Raubkatze gewöhnt werden und das gemütliche Wohnzimmer verlassen. Aber, sagt Wurms, das Kuscheln durch das Gitter bleibe für Mensch und Tier erhalten.