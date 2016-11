Warum die Masern in Deutschland nicht ausgerottet werden

Nach Silvester sollte Aliana einen neuen Kindergarten besuchen, nach Weihnachten im Kreise der Familie. Doch zu all dem wird es nicht mehr kommen. Das sechsjährige Mädchen aus Bad Hersfeld in Hessen ist vergangenen Donnerstag an den Spätfolgen einer Masernerkrankung gestorben. Aliana litt an der...