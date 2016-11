Die meisten Kinder nutzen Mobiltelefon auch in der Schule

Die große Mehrheit der Kinder und Jugendlichen greift einer Studie zufolge in der Schule zum Mobiltelefon. Knapp drei Viertel der Eltern schulpflichtiger Kinder (72 Prozent) berichteten, dass ihr Nachwuchs in der Schulzeit ein Handy oder Smartphone nutze, wie der Branchenverband Bitkom am Montag in...