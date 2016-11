Laternen-Festival in Indien Dutzende Teilnehmer waren am Wochenende beim Laternen Festival im ostindischen Kalkutta mit dabei. Der Organisator Kautuk Jaiswal zu den Hintergründen des Festivals: "Der Grundgedanke besteht darin, unsere Kreativität zu zeigen und die alte Tradition zu bewahren, die in Kalkutta schon sehr lange existiert. Auch wenn es heutzutage immer weniger Teilnehmer gibt, wollen wir versuchen, so lange wie möglich daran festzuhalten." Thematisch drehten sich einige Himmelkörper bei dieser Ausgabe des Festivals um die von Premier Modi kürzlich beschlossene Abschaffung von 500 und 1000 Rupien-Scheinen einer bestimmten Serie, um Korruption und Geldwäsche in dem Land zu bekämpfen. Die Millionmetropole Kalkutta liegt an der Grenze zu Bangladesch und ist die Hauptstadt des indischen Bundesstaates Westbengalen.