Polizeischülerin weiter vermisst – offenbar Handy geortet

Im Fall der vermissten Hamburger Polizistin Maxime Linder hat die Polizei am Sonntag erneut ein Waldgebiet nach Spuren der 22-Jährigen abgesucht. Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage bestätigte, flog ein Polizeihubschrauber erneut das über das Areal in Schleswig-Holstein. Am Nachmittag wurde die...