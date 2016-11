Traditioneller Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnet Pünktlich zum ersten Adventswochenende wurde in Nürnberg der traditionellen Christkindlesmarkt eröffnet. Und egal ob Lebkuchen, Rostbratwurst oder Glühwein - auf dem fränkischen Weihnachtsmarkt bleiben seit Freitag keine Wünsche mehr offen. Es gibt rund 180 Buden auf dem Nürnberger Hauptmarkt und die ersten Besucher am Freitag waren entsprechend begeistert: "Es ist einfach immer wieder schön, weil man dann auch oft mit der Oma geht oder mit der Verwandtschaft, dass man einfach zusammenkommt, was isst, Geschenke aussucht und, ja, einfach noch mal ein bisschen Beisammensein hat." "Man kann gemütlich durchlaufen, es ist im Zentrum, und es ist wirklich schön. Auch die Buden, man fühlt sich irgendwie heimisch." Der winterliche Budenzauber in Nürnberg, der am Freitag feierlich eröffnet worden war, zählt zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Nach Angaben der Stadtverwaltung datiert seine erste erhaltene, schriftliche Erwähnung aus dem 17. Jahrhundert.