Diego Maradona trauert um Fidel Castro Der kubanische Revolutionsführer Fidel Castro ist am Freitagabend im Alter von 90 Jahren gestorben. Und nicht nur in Havanna wird getrauert. Auch die Fußball Legende Diego Armando Maradona ist betroffen von dem Tod des Staatschefs. Castro hat fast 50 Jahre lang die kommunistische Insel beherrscht, die direkt vor den den USA liegt. Maradona am Samstag in der kroatischen Hauptstadt Zagreb: "Dieser Tag ist schrecklich, man sagte mir, dass der Größte in der vergangen Nacht gestorben ist. Er war der Größte ohne Zweifel. Fidel Castro ist von uns gegangen. Sie riefen mich von Buenos Aires aus an und es war sehr schockierend. Es tut furchtbar weh, denn er war wie ein zweiter Vater für mich." Maradona und Fidel Castro hatten eine ganze besondere Verbindung. Denn Maradona lebte einige Jahre in Kuba, um dort seine Drogensucht zu bekämpfen. Und sie freundeten er sich an. Der erfolgreichen Torjäger ließ sich sogar ein Bild des kubanischen Staatschefs ans linke Bein tätowieren.