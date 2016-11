Israel: Boeing 747 bei Brandbekämpfung im Einsatz Am Samstag kam in Israel bei der Brandbekämpfung erstmalig die Boeing 747-400 zum Einsatz. Der Flieger gilt als modernstes Löschflugzeug der Welt. Die Maschine wurde von den USA nach Israel geschickt, wo seit Tagen heftige Brände das Land in Atem halten. Dabei ist vor allem die Gegend rund um Jerusalem und der Norden Israels betroffen. Die Boeing 747-400 überflog am Samstag Gebiete über der Autobahn, die Jerusalem mit Tel Aviv verbindet. Ungewöhnlich trockenes Wetter und starke Winde haben dazu geführt, dass sich seit Dienstag mehrere Brandherde in dem Land schnell ausgebreitet haben. Unter anderem in Haifa und Nataf mussten viele Menschen ihre Häuser räumen. Details zu den Sachschäden gibt es noch nicht. Nach Angaben der israelischen Polizei wurden mehrere Personen verhaftet, denen Brandstiftung vorgeworfen wird.