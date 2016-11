Das Papa-Dilemma – Karriere oder Kinderbetreuung?

Es ist so köstlich, dass man es immer wieder erzählen könnte, die Situation, als Tillmann Bendikowski (46) mit seinem damals sechs Wochen alten Sohn in Hamburg einen Babymassagekurs betritt. Bendikowski, ein renommierter Historiker, ist – Wunder, oh, Wunder – der einzige Mann zwischen einem Dutzend...