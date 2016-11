Schweres Erdbeben im Nordwesten Chinas Nach Angaben des chinesischen Staatsfernsehens hat ein Erdbeben mit einer Stärke von 6,7 am Freitagabend das Grenzgebiet im Nordwesten des Landes erschüttert. Dabei sei mindestens eine Person ums Leben gekommen. Häuser wurden zerstört und Zuggleise beschädigt. Die betroffene Region liegt an der Grenze zu Tadschikistan und ist nur dünn besiedelt. CCTV berichtete, dass Rettungskräfte auf dem Weg in das Katastrophengebiet seien. Genauere Angaben zu dem ganzen Ausmaß der Schäden gab es noch nicht.