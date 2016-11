Geisterfahrer kracht in Straßenblockade Die israelische Polizei veröffentlichte am Freitag diese Bilder von einem Geisterfahrer, der mit hoher Geschwindigkeit in eine Straßensperre auf der Autobahn in der Nähe der Stadt Chadera kracht. Der 40-jährige Fahrer des Wagens, der in das Polizeiauto fuhr, wurde anschließend verhaftet. Genauere Angaben dazu, warum der Mann auf der falschen Fahrspur unterwegs war, gab es bisher noch nicht.