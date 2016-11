Piloten lehnen Lufthansa-Angebot ab Flughafen Frankfurt am Samstag. Es ist der vierte Streiktag der Lufthansa Piloten in diesem 14. Streik in dem seit Jahren andauernden Tarifkonflikt. Und die Fronten bleiben extrem verhärtet. Lufthansa-Sprecher Martin Leutke am Samstag im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens: "Wir haben ja bei den Vergütungsfragen ein Angebot. Es gibt auch eine Forderung der Vereinigung Cockpit. Wir haben angeboten im Zuge der Vergütungsfragen in die Schlichtung zu gehen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Vereinigung Cockpit hat das ja abgelehnt. Wir haben daraufhin ein weiteres Angebot gemacht. Auch das wurde abgelehnt. Wir können das nicht nachvollziehen." Vorstandsmitglied der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit Jörg Handwerg widerspricht: "Es handelt sich nicht um ein erneutes Angebot, sondern die Position, die dort mitgeteilt wird wurden, sind die aus einem offenen Brief an das Personal und sind schon über zwei Monate alt. Es handelt sich hier um eine Vielzahl an Themen. Wir befinden uns aber in einem Streik zur Vergütung. Schon allein aus diesem Grund wäre es rechtlich äußerst schwierig über andere Themen zu sprechen. Es sieht eher aus, als würde man hier Fallstricke, juristische, auslegen, als wirklich an einer Lösung interessiert zu sein. Schon aus diesem Grund können und werden wir auf dieses Angebot nicht eingehen." Die Piloten der Lufthansa haben seit Mittwoch die Arbeit niedergelegt. Seitdem gilt ein Notfallplan. Der Streik soll vorläufig am Samstag enden. An den vier Streiktagen bisher verpassten rund 350.000 Passagiere ihren Flug. Und nach Angaben der Lufthansa könnten auch am Sonntag noch einige Flüge ausfallen. Die meisten Maschinen dürften allerdings planmäßig abheben, teilte die Fluggesellschaft mit. Kunden sollten sich trotzdem besser vorab über den Status ihres Fluges erkundigen.