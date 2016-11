Überschwemmungen in Norditalien Aqua alta, also extremes Hochwasser, im Nordwesten Italiens am Freitag. Unwetterartige Regenfälle haben die Flüsse Po und Tanaro unter anderem in den Regionen Piemont und Ligurien extrem anschwellen lassen. Diese Luftaufnahmen wurden am Freitag in Cuneo und Asti gefilmt. Nach Angaben von Behörden ist eine Person in den Fluten ums Leben gekommen. Betroffen sind auch viele Landwirtschaftliche Flächen, die entlang der Flüsse liegen. Genauere Angaben zu dem Ausmaß der Schäden sind noch nicht bekannt.