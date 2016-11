Israel: Internationale Hilfe zur Bekämpfung der Brände Seit mehreren Tagen herrschen Großbrände in Israel. Vor allem im Norden und bei Jerusalem wüten die Flammen. Diese Aufnahmen stammen von Freitag und zeigen die Situation in der Nähe von der Ortschaft Nataf, die westlich von Jerusalem liegt. Die Polizei kontrollierte, ob auch wirklich alle Einwohner ihre Häuser verlassen hatten, damit keine Personen dem Feuer zum Opfer fallen. Extreme Trockenheit und starke Winde haben es den Flammen leichtgemacht, sich schnell auszubreiten. Die israelische Feuerwehr wird mittlerweile durch internationale Helfer unterstützt. Die USA schickten eine Boeing 747-400, die als modernstes und effektivstes Brandbekämpfungsflugzeug weltweit gilt. Die Regierung in Israel spricht im Zusammenhang mit den vielen unterschiedlichen Brandherden in dem Land von terroristischen Attacken durch palästinensische Extremisten. Die israelische Polizei gab am Freitag bekannt, dass sie mehrere Personen verhaftet hätte, denen Brandstiftung vorgeworfen wird.