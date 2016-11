Hamburger Polizei sucht vermisste Kollegin mit Bürgerhilfe

Die Hamburger Polizei hat die Suche nach einer vermissten Kollegin ausgeweitet. Seit dem Abend suchen die Beamten auch öffentlich und mit einem Foto nach der 22-Jährigen. Die Frau war bereits am Mittwoch nicht zum Dienst erschienen und gestern vermisst gemeldet worden. Es gebe Hinweise, dass sie sich vor ihrem Verschwinden am S-Bahnhof in Aumühle nahe Hamburg aufgehalten habe, sagte eine Polizeisprecherin. Die etwa 1,65 Meter große sowie schlanke Frau war zuletzt vermutlich mit einem schwarzen Parka, einem hellen Schal und dunklen Winterstiefel bekleidet gewesen.

