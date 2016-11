15-jährige Tschechin gewinnt Elite-Model-Wettbewerb Das sind die 10 schönsten Frauen und 5 schönsten Männer der Elite-Model-Agentur. Eine internationale Jury hat am Dienstag in Lissabon aus den Nachwuchsmodels die bzw. den schönsten überhaupt ausgewählt. Jana aus Tschechien und Davidson aus Nigeria haben den Elite-Model-Look-Preis gewonnen. Die 15-jährige Jana erhält einen Vertrag über 150.000 Euro. Für den 20-jährigen Davidson sind es immerhin 50.000 Euro. "Der beste Tag. Ich bin überwältigt. Ich danke Gott und meiner Mutter für die Unterstützung und die Liebe." Die Tschechin war für ein Statement noch etwas zu scheu. Ins Finale schafften es insgesamt 62 Bewerber aus 36 Ländern. Die besten 15 erhalten einen zweijährigen Vertrag. Dieser ist mit 50.000 Euro bei Frauen und 20.000 Euro bei Männern dotiert. Den Modelwettbewerb für Nachwuchstalente gibt bereits seit 33 Jahren. Tausende junge Frauen und Männer machen jedes Jahr weltweit mit. So wurden Topmodels wie Gisele Bündchen, Linda Evangelista und Cindy Crawford entdeckt.