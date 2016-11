Brutaler Mord in Wohnheim für Missionare Mit einem Hubschrauber suchte die Polizei am Freitag nach einem Mann, der in Südfrankreich ein Seniorenheim für katholische Missionare angegriffen und dabei eine Angestellte des Heims getötet haben soll. Nach Angaben der Behörden war der vermummte Mann mit einem abgesägten Gewehr und einem Messer in das Wohnheim in der Nähe von Montpellier eingedrungen. Er habe sein Opfer gefesselt und die Frau dann erstochen, hieß es. Mögliche Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt. Staatsanwalt Christophe Barret: "Zum jetzigen Stand der Ermittlungen gibt es keine Hinweise darauf, welche Motive der Mann haben könnte. Alles, was ich sagen kann, ist, dass nur eine Person gestorben ist. Eine weitere Person wurde angegriffen, ist dabei aber glücklicherweise nicht ernsthaft verletzt worden. Alle anderen Bewohner des Seniorenheims sind unverletzt geblieben." Dem Täter gelang nach Polizeiangaben die Flucht. Er soll alleine gehandelt haben. In dem Wohnheim leben pensionierte Missionare, die früher in Afrika gearbeitet haben und einige Nonnen.