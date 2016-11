Behörden in Peru lassen es krachen Es war eine nicht ganz alltägliche Aktion, die die Behörden in Peru am Donnerstag vorbereiteten. In der Nähe der peruanischen Hauptstadt Lima wurden mehr als 20 Tonnen Feuerwerkskörper ausgebreitet und zur Detonation gebracht. Das Ganze hatte nichts mit einem Feiertag oder einem Jubiläum zu tun. Vielmehr sollte das Feuerwerk abschreckende Wirkung haben. Die Knallkörper und Raketen waren zuvor beschlagnahmt worden. Sie waren illegal hergestellt und gehandelt worden. Bewaffnete Soldaten überwachten das Spektakel. In Peru sind die Regeln für Feuerwerkskörper besonders streng. Im Jahr 2001 waren bei einem Großbrand in einer Lagerhalle mit Raketen und Böllern rund 300 Menschen getötet worden.