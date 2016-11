Schweres Erdbeben erschüttert Mittelamerika Im Fischerort La Libertad an der Küste von El Salvador war nicht viel davon zu sehen, dass es nicht weit entfernt von dem Ort ein schweres Erdbeben gegeben hatte. Das Zentrum des Bebens der Stärke 7,0 habe rund 120 Kilometer vor der Küste von El Salvador im Pazifik gelegen, teilte die US-Erdbebenwarte mit. Das Gebiet liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der immer wieder von heftigen Erdbeben erschüttert wird. Zunächst wurde eine Tsunami-Warnung herausgegeben, später jedoch wieder aufgehoben. Bislang wurden keine Schäden bekannt. In Nicaragua rief Präsident Daniel Ortega vorsichtshalber den Notstand aus. Die Behörden der beiden zentralamerikanischen Länder forderten die Küstenbewohner auf, in höher gelegene Gebiete zu fliehen. Die Erschütterungen waren auch im Nachbarland Costa Rica zu spüren. Die Lage in Mittelamerika ist wegen des Hurrikans Otto sowieso schon angespannt. Der Sturm war am Donnertag auf die Karibikküste von Nicaragua getroffen.