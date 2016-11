Brände in Israel immer bedrohlicher In der israelischen Hafenstadt Haifa hatte sich die Lage am Donnerstagabend dramatisch zugespitzt. Hier mussten rund 60.000 Menschen vor den Bränden in Sicherheit gebracht werden. Nach Angaben der Behörden wurden die Bewohner von acht Stadtteilen aufgefordert wegen sechs verschiedener Brände ihre Häuser zu verlassen. Auch Schulen und Universitäten wurden evakuiert. Bei den Löscharbeiten war auch die Armee im Einsatz. Schon seit Tagen wüten in Israel mehrere Großbrände. Die anhaltende Dürre und starke Winde sorgen dafür, dass die Flammen sich schnell ausbreiten können und erschweren die Löscharbeiten. Die Polizei ermittelt aber auch wegen Brandstiftung. Israel Regierungschef Benjamin Netanjahu fand dazu deutliche Worte: "Jeder Brand, der gezielt gelegt wurde oder nach einem Aufruf zum Hass, ist ein terroristischer Akt. Und wir werden das auch genauso behandeln" Es habe bereits mehrere Festnahmen gegeben, hieß es. Die Brände lodern in mehreren Landesteilen, es wird befürchtet, das es lange dauern wird, bis die Situation unter Kontrolle ist. Mittlerweile unterstützen Italien, Kroatien, Griechenland, die Türkei und Zypern die Löscharbeiten. Auch die Palästinensische Autonomiebehörde hatte ihre Hilfe angeboten.