Hurrikan "Otto" erreicht Küste Nicaraguas

San José Hurrikan "Otto" ist auf die Karibikküste von Nicaragua getroffen. Nach Angaben des Hurrikan-Zentrums in Miami erreichte er eine Windgeschwindigkeit von bis zu 175 Kilometern pro Stunde und könnte Springfluten von bis zu zwei Meter Höhe auslösen. In Nicaragua und im benachbarten Costa Rica wird mit starkem Regen gerechnet. Die Meteorologen warnten vor Erdrutschen. Für den Küstenabschnitt zwischen Puerto Limón in Costa Rica und Bluefields in Nicaragua gilt eine Hurrikan-Warnung.

