Köln: Passanten finden Frauenleiche nahe Kölner Gymnasium

In der Nacht zu Donnerstag ist in Köln eine unbekannte Frau tot aufgefunden worden. Nach ersten Informationen ist die Frau Opfer eines Verbrechens geworden. Der Leichnam weist Spuren äußerer Gewalteinwirkung auf.Wie die Polizei mitteilte, war die Leiche unweit einer Sportanlage an der Ostlandstraße...