Wetterkapriolen in Tokio Nanu, da staunen vermutlich einige Einwohner der japanischen Hauptstadt Tokio am Donnerstag. Denn das letzte Mal, dass es dort im November geschneit hat, ist 54 Jahre her. Hier die Stimmen von einigen verwunderten Bürgern: "Die Wettervorhersage sprach davon, dass es schneien würde. Doch ich war skeptisch, da es doch noch November ist. Und bin daher sehr überrascht gewesen." "Ich bin sehr schockiert, es ist ein bisschen zu früh dafür." Normal sind zu dieser Jahreszeit Durchschnittstemperaturen zwischen 14 und 20 Grad. Wenn überhaupt, dann schneit es in Tokio im Januar und Februar. Und selbst dann bleibt die weiße Pracht selten liegen.