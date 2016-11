Archivbrief: Bayern hat Donald Trumps Großvater ausgewiesen Friedrich Trump hat dieses Dokument vor mehr als 100 Jahren unterschrieben. Der Großvater des künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Friedrich Trump war im 19. Jahrhundert aus dem pfälzischen Ort Kallstadt in die USA ausgewandert. Nach etwa 20 Jahren wollte Trump in seine alte Heimat in der Pfalz zurück. Er stellte einen Antrag auf eine Wiedereinbürgerung. Trumps Ehefrau aus Deutschland fand das Leben in den USA nicht ganz so schön, sagt der Historiker im Landesarchiv Speyer, Franz Maier. "Sie hat es dort etwa zwei Jahre ausgehalten. Hat dann offensichtlich den Wunsch geäußert, wieder zurück nach Deutschland zurückzukehren. Und das war der Grund für Trump, mit seiner Frau zusammen 1904 nach Deutschland zu reisen, um sich dort um die Wiedereinbürgerung zu bemühen." Die Wiedereinbürgerung ist Trump nicht gestattet worden. Er hatte sich offenbar bei seiner Ausreise nicht ordnungsgemäß abgemeldet. "Wenn Leute ohne Genehmigung auswanderten, dann hatte das zur Folge, dass ihnen die Wiederansiedlung in Bayern nicht gestattet wurde. Damit wollte man eben die Leute abschrecken, ohne Genehmigung auszuwandern." Kallstadt gehörte damals zum Königreich Bayern. Trump und seine Frau mussten Deutschland wieder verlassen. Kurze Zeit später kam der Vater von Donald Trump in den USA zur Welt.