Warum die Adventszeit in diesem Jahr besonders lang ist

Wer auf Jingle Bells und vorweihnachtliche Stimmung steht, der kommt in diesem Jahr wieder besonders auf seine Kosten. Denn die Adventszeit 2016, die an diesem Sonntag, dem 1. Advent, beginnt, ist so lang – länger geht’s nicht. Und das kommt so:Heiligabend fällt in diesem Jahr auf einen Samstag....