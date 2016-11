Ermittlungen gegen "Reichsbürger": Polizei suspendiert 2 Kollegen HINWEIS: DIESER BERICHT ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT. JOHANN RAST, POLIZEIPRÄSIDENT MITTELFRANKEN "Im Rahmen der intensiv geführten Ermittlungen der Kripo in Schwabach gegen den Todesschützen von Georgensmünd, sie haben da ja schon berichtet über die SOKO Reichsbürger, haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass zwei Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Mittelfranken bereits seit längerer Zeit einen Chatkontakt zu dem 49-jährigen Tatverdächtigen hatten, und dass sie auch möglicherweise persönlich mit ihm bekannt waren. Nachdem eine solche Nähe zur Ideologie der Reichsbürger erhebliche Zweifel an der Verfassungstreue der betroffenen Beamten aufwirft, diese Verfassungstreue ist aber für den Beruf eines Polizeibeamten unerlässlich, deshalb bin ich der Überzeugung, dass diese mögliche Beziehung untersucht und lückenlos aufgeklärt werden muss. In diesem Zusammenhang war es auch erforderlich, die Beamten mit sofortiger Wirkung aus dem Dienst zu nehmen und bis auf weiteres zu suspendieren."