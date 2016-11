Hunderte Menschen halten Mahnwache für Opfer von Hameln

Mehrere Hundert Menschen haben am Mittwoch in Hameln mit einer Mahnwache an das brutale Verbrechen an einer 28-Jährigen erinnert. Die Frau war am Sonntag von ihrem früheren Lebensgefährten mit einem Seil um den Hals an ein Auto gebunden und 250 Meter weit über die Straße geschleift worden. Die Frau...