Herzogin Kate bei Tee-Party mit Dino im Naturkundemuseum Zur Teeparty im Naturhistorischen Museum in London kam am Dienstag ein ganz besonderer Gast. Herzogin Kate verabschiedete zusammen mit einer Gruppe von Kindern „Dippy, den Dinosaurier". Dieser stand 40 Jahre lang im Eingangsbereich des Gebäudes und soll in den kommenden 2 Jahren in ganz Großbritannien ausgestellt werden. Im Gespräch mit den kleinen Besuchern fragte die Herzogin, ob jemand T-Rex mag? "Jungs wahrscheinlich", antwortete Middleton und verriet: "Prinz George mag T-Rex. Sie denkt, weil er der lauteste und der furchteinflößendste ist." "George liebt Dinosaurier. Dinosaurier und Vulkane", gab Middleton preis. Die Herzogin ist Patin des Naturhistorischen Museums.