Fahndung nach dreisten Uhren-Räubern Es passierte am hellichten Tag im New Yorker Bezirk Manhattan. Auf dem Überwachungsvideo, das die New Yorker Polizei jetzt veröffentlichte, ist zu sehen wie zwei Männer mit Sonnenbrillen ein Geschäft für Luxus-Uhren betreten. Dann zieht einer der Männer plötzlich eine Waffe, während der andere mit einem Hammer auf die Glasvitrinen einschlägt und sich bedient. Nach Angaben der Polizei gelingt es den Tätern mit fünf Uhren im Wert von mehr als 300.000 Dollar zu fliehen. Die Angestellten des Luxus-Geschäfts mussten sich während des Überfalls auf den Boden legen. Keiner von ihnen wurde verletzt. Die Polizei in New York bittet um sachdienliche Hinweise.