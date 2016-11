Achtung bei heißem Öl! Achtung, dies sollte man zu Hause bloß nicht nachmachen! Ein Video der US-amerikanischen Kommission für die Sicherheit von Konsumenten zeigt, was passieren kann, wenn man einen gefrorenen Truthahn in siedend heißes Öl gibt. Gerade in den USA ist diese Information rund um den Nationalfeiertag Thanksgiving wichtig, weil es immer wieder zu solchen Unfällen mit der Truthahn-Fritteuse kommt. Traditionell wird Thanksgiving am vierten Donnerstag des Monats November gefeiert. In diesem Jahr fällt das Datum auf den 24. November.