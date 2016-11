Keine Lösung im Streit zwischen Lufthansa und Piloten in Sicht Einige Passagiere auf dem Münchener Flughafen wirkten am Mittwoch ein wenig verloren. Der Streik der Lufthansa-Piloten hatte viele Reisepläne durcheinandergebracht. Die 5400 Lufthansa-Piloten kommen seit Mitternacht nicht mehr zur Arbeit, der Ausstand trifft vor allem die großen Lufthansa-Flughäfen Frankfurt und München. Die Lufthansa annullierte allein für Mittwoch 880 Flüge und damit etwa zwei Drittel der Verbindungen ihrer Stammmarke. Rund 100.000 Passagiere sind davon betroffen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit fordert für die Piloten rückwirkend ab 2012 eine Lohnerhöhung von 3,7 Prozent im Jahr. Die Lufthansa bietet 2,5 Prozent über eine Laufzeit von gut sechs Jahren. Das sei keine Verhandlungsgrundlage, sagt Jörg Handwerk, Vorstand der Vereinigung Cockpit: "Wir streiken hier nicht gerne. Das muss man ja ganz klar sagen. Wir bedauern das auch für die Passagiere, und wir können nicht verstehen, dass Lufthansa nicht bereit ist, ein verhandlungsfähiges Angebot abzugeben und die Passagiere leiden lässt. Wir sind jederzeit bereit, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren, wenn das erfolgt ist, und die Streiks können wir natürlich jederzeit absagen. Aber dazu muss die Lufthansa Bewegung zeigen." Cockpit sei mehr an der Eskalation als an der Lösung des Konflikts interessiert, konterte Lufthansa-Sprecher Martin Leutke. "Also, Angebote gibt es vonseiten der Lufthansa aus genug. Die Vereinigung Cockpit beharrt auf 20 Prozent mehr Lohn und geht, anstatt in die Schlichtung, lieber in den Streik. Dafür fehlt uns jedes Verständnis." Die Kunden der Lufthansa sitzen bei diesem Konflikt zwischen den Stühlen. Auch am Donnerstag wollen die Piloten wieder streiken.