Unwetter und Überschwemmungen in Großbritannien Bei schweren Unwettern und Überschwemmungen an der englischen Südküste ist eine 39 jährige Frau ums Leben gekommen. Ein 69-jähriger Rentner in South Wales wird noch vermisst, er wird noch versucht. Zuvor war ein heftiger Wintersturm über Großbritannien gezogen. Mit Windgeschwindigkeiten von rund 130 Stundenkilometern und begleitet von heftigen Regenfällen. Wegen der stürmischen Winde trieb eine Fähre mit 150 Menschen an Bord im Meer und konnte nicht anlegen. Erst nach mehr als einem Tag konnte sie vor Anker gehen. Viele Straßen waren überflutet und konnten nicht befahren werden, auch der Betreiber der britischen Eisenbahn meldete massive Störungen. Es gab zahlreiche Flutwarnungen für England und Wales, die Behörden forderten die Bewohner der Unwetterregion auf, Schutz zu suchen.