Costa Rica rüstet sich für Hurrikan Otto Rund 4000 Menschen, die in den Küstengebieten von Costa Rica leben, wurden am Dienstag in Sicherheit gebracht. Die Behörden bereiten sich auf Hurrikan Otto vor. Es könnte der erste Hurrikan sein, der seit Beginn der Aufzeichnungen in Costa Rica auf Land trifft. Das Zentrum des Sturms lag am Dienstagabend rund 400 Kilometer vor der Ostküste Costa Ricas, möglicherweise erreicht der Hurrikan das Land am Donnerstag. Laut den Prognosen ist es auch möglich, dass er Nicaragua heimsucht. Der Präsident von Costa Rica, Luis Guillermo, riet seinen Landsleuten, vorsichtig zu sein: "Es wird Überschwemmungen geben. Es wird sehr viel Regen geben in den Gebieten, die sowieso schon durchnässt sind. Vor und nach dem Sturm wird es sehr viel regnen." Otto hatte in Panama mindestens drei Menschen in den Tod gerissen. Am Dienstag gewann er weiter an Stärke und wurde zum Hurrikan hochgestuft. In mehreren Ländern in Zentralamerika gilt eine Sturmwarnung.