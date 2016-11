Superstars bei „Mannequin Challenge“ im Weißen Haus

Große Ehre im Weißen Haus: Zum letzten Mal vor seinem baldigen Amtsende hat US-Präsident Barack Obama am Dienstag die Freiheitsmedaille „Presidential Medal of Freedom“ an Hollywoodstars, Sportgrößen, Wissenschaftler und andere Persönlichkeiten verliehen. Persönlich würdigte er die 21 Empfänger,...