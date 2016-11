Beben und Tsunami-Warnung in Japan In Japan bebte wieder die Erde. Gebäude in vielen Orten, darunter auch der Hauptstadt Tokio, gerieten ins Wanken, hielten dem Beben aber stand. Den Behörden zufolge hatten die Erdstöße am frühen Dienstagmorgen eine Stärke von 7,4 Punkten. Das Epizentrum lag vor der Küste der Provinz Fukushima, wo 2011 ein Beben und eine anschließende Flutwelle eine Atomkatastrophe ausgelöst hatten. Die Behörden warnten auch am Dienstag vor einer bis zu drei Meter hohen Flutwelle. Tausende Menschen flüchteten in höher gelegene Gebiete. Später wurde die Tsunami-Warnung wieder aufgehoben. An einem der Reaktoren im Atomkraftwerk Daina in Fukushima musste nach Angaben des Energiekonzerns Tepco das Kühlsystem neu gestartet werden. Ansonsten habe es aber keine Schäden durch das Beben gegeben.