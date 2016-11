Es weihnachtet schon Es ist angeblich der größte Weihnachtsbaum der Welt, der am Montag auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt zum Leuchten gebracht wurde. Genauer gesagt, sind es eigentlich viele Bäume in einem. Nämlich 1700 Rotfichten, zusammengebunden und gesteckt auf eine Höhe von 45 Metern und verziert mit rund 50.000 Lampen. Der Aufbau soll vier Wochen dauern. An 300 Ständen können die Besucher aus dem In- und Ausland hier einkaufen. Von der angespannten Sicherheitslage wollen sich viele nicht abschrecken lassen. "Also ich denke, man darf sich das Leben nicht vermiesen lassen durch schlechte Nachrichten. Ist alles natürlich auch teilweise schlimm aber man muss auch das Leben weiter genießen können und das tun wir hier auf dem Weihnachtsmarkt und ja ich hoffe auch, dass ganz viele kommen." "Ich denke gerade deswegen weil´s traurig genug ist, was einem das ganze Jahr so begegnet ist. War ja ein Horror-Jahr und ist es immer noch. Und ich denke, dann sollte man solche Nischen noch nutzen und sich freuen können. Ich denke auch an die Kinder, das ist ja wichtig, dass es weiter geht nach allem." Auch der Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt in der Hauptstadt Berlin öffnete am Montag seine Pforten. Auch hier gelten wieder strenge Sicherheitsvorkehrungen, das Mitbringen von Koffern und großen Rucksäcken ist wie im vergangenen Jahr verboten. Auf dem Markt ist dafür aber alles, um richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen. Verkauft werden unter anderem Glühwein, Kartoffelpuffer, Bratwürste, Süßigkeiten und jede Menge weihnachtlicher Krimskrams.