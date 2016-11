Anschlag in Frankreich verhindert Die französischen Ermittler schlugen gleich in mehreren Städten zu. Fünf Personen, die verdächtigt werden, einen Anschlag geplant zu haben, wurden hier in Straßburg festgenommen. Zwei weitere Verdächtige seien in Marseille gefasst worden, hieß es. Alle Festgenommenen sind nach Angaben der Ermittler zwischen 29 und 37 Jahre alt. In Straßburg eröffnet am Freitag der weltbekannte Weihnachtsmarkt, den jährlich zwei Millionen Menschen besuchen. Der Bürgermeister der Stadt erklärte allerdings, der Markt sei nicht Ziel gewesen. Offensichtlich sei es bei den Anschlagsplanungen um die Region Paris gegangen, hieß es. Nach Angaben des französischen Innenministers Bernard Cazeneuve stammen die Festgenommen aus Frankreich, Marokko und Afghanistan. "Das Resultat der Arbeit der Ermittler ist, dass eine terroristische Aktion verhindert werden konnte, die seit langer Zeit auf unserem Boden geplant wurde. Es handelt sich um einen weiteren, vereitelten Anschlag." Die Bedrohung durch den Terrorismus sei sehr groß, sagte der Minister. "Trotz aller Maßnahmen könne man das Risiko nicht auf null senken." Frankreich wird seit dem vergangenen Jahr von einer Anschlagsserie erschüttert, der mehr als 200 Menschen zum Opfer gefallen sind. So töteten radikale Islamisten vor gut einem Jahr allein in Paris 130 Menschen.