Autofahrer schleift Frau an Seil hinter sich her

Hameln Eine extrem brutale Tat beschäftigt die Polizei in Niedersachsen. In Hameln legte ein Mann seiner Ex-Freundin ein Seil um den Hals, band sie ans Auto und fuhr los. Die 28-Jährige schwebt in Lebensgefahr. Die Hintergründe des Verbrechens liegen noch im Dunkeln, die Polizei geht aber von einer Beziehungstat aus. Der Mann und die Frau sind deutsche Staatsangehörige kurdischer Abstammung und gehören zu verschiedenen Großfamilien. Der 38-Jährige stellte sich. Er schleifte die Frau 250 Meter über Asphalt und Kopfsteinpflaster.