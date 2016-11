Frau wird mit Seil um den Hals durch die Stadt geschleift Die Szenen, die sich am Sonntagabend in der niedersächsischen Stadt Hameln abgespielt haben, müssen schlimm gewesen sein. Nach Angaben der Polizei zog ein 38-jähriger Mann eine 28-jährige Frau durch die Stadt. Der Täter hatte der Frau ein Seil um den Hals gebunden und das andere Ende an der Anhängerkuppelung seines Autos befestigt. Dann stieg er in sein Fahrzeug und fuhr mit großer Geschwindigkeit durch die Innenstadt. Nach 250 Metern löste sich das Seil und die Frau blieb auf dem Gehweg liegen. Ihr Zustand ist kritisch, sagt Polizeisprecher Jens Petersen: "Sie war schwer verletzt, ist von Ersthelfern versorgt worden. Unter anderem auch von Polizeibeamten, die auf dem Weg zum Dienst waren. Der Rettungsdienst hat die Frau dann übernommen und mit schwersten Verletzungen in eine Klinik transportiert. Dort wurde sie das erste Mal notoperiert. Im Laufe des Abends ist sie dann noch mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden, wo sie nochmals operiert werden musste. Der Zustand ist sehr kritisch. Sie liegt im Koma. Es besteht absolute Lebensgefahr." Täter und Opfer haben sich nach Angaben der Ermittler gekannt, beide sollen aus einer kurdischen Familie stammen. Der Täter meldet sich kurz nach der Gewalttat auf einer Polizeiwache und gab an, das Verbrechen begangen zu haben. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. In einer ersten Vernehmung, soll er sich noch nicht zu seinen Motiven geäußert haben.