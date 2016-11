Flächenbrand in Peru bedroht Naturschutzreservat Der Waldbrand in Peru nahe der Stadt Lambayeque breitet sich weiter aus. Das Feuer war am Donnerstag aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen und wütet auch in einem Naturschutzgebiet. Dort sind mehr als 200 Tierarten beheimatet, unter anderem Exemplare der einzigen in Südamerikas vorkommenden Bärenart, des Brillenbären. Nach Einschätzung des World Wide Fund for Nature, des WWFs, leben in freier Wildbahn nur noch 6000 dieser Tiere. Jedes Jahr werden Hunderte durch Jäger getötet.