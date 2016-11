Prinz Harry gibt sich die Ehre Während daheim in London über die kostspielige Sanierung des Buckingham Palace und natürlich über den Brexit diskutiert wird, ist Prinz Harry, Enkel der Queen und aktuell auf Platz fünf der britischen Thronfolge, zu einem mehrtägigen Besuch in der Karibik eingetroffen. Im Commonwealthstaat Antigua und Barbuda entstieg er einer Maschine der British Airways, grüßte eine Delegation der örtlichen Regierung und nahm eine Militärparade ab. Harry reist in Vertretung seiner Großmutter durch die Karibik. Königin Elizabeth II. ist Oberhaupt der 52 Staaten des Commonwealth of Nations, einer losen Verbindung souveräner Staaten, viele davon ehemalige britische Kolonien. Prinz Harry wird außerdem nach St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent, auf die Grenadinen, Grenada, Barbados und nach Guyana reisen.