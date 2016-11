Bericht von „Markt“: So wird bei Döner-Spießen getrickst

Dass in einem Döner Kebap für knapp drei Euro nicht das beste Fleisch stecken kann, denken sich wohl die meisten. Häufig erkennt man das schon mit bloßem Auge am Spieß. Was aber tatsächlich alles in die Dönerspieße gemischt wird, die eigentlich nur aus Kalbsfleisch bestehen sollten, das haben...